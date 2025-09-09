The Swiss voice in the world since 1935

Expertos de la ONU piden a Israel cesar amenazas contra flotilla que lleva ayuda a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 9 sep (EFE).- Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos instaron a Israel a cesar todas las amenazas de daño contra la Flotilla Global Sumud y a garantizar que ésta continúe sin obstáculos con su misión de entregar ayuda humanitaria a la población civil en Gaza.

Esta iniciativa -que partió desde España con alimentos, medicinas y leche de fórmula para bebés-, ha denunciado hoy que una de sus principales embarcaciones fue atacada por un dron mientras se encontraba en un puerto de Túnez, aunque ninguno de sus seis tripulantes resultó herido.

En una declaración, más de veinte expertos de la ONU expresaron gran preocupación por la seguridad de los activistas y por el riesgo de acciones ilegales contra ellos por parte de Israel, sobre todo considerando «las amenazas del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir».

Recordaron que ese ministro supuestamente presentó al gobierno un plan para detener la flotilla, a la que habría descrito como «un intento de apoyar a la organización terrorista Hamás y pisotear la soberanía israelí».

«Según la información disponible, el plan amenaza a todos los participantes de la flotilla con detención prolongada en las prisiones israelíes de Ketziot y Damon, en condiciones duras normalmente reservadas para prisioneros de seguridad, con la negación de necesidades básicas y de comunicaciones», señalaron.

«Además, prevé la confiscación y el uso con otros fines de los barcos», agregaron los relatores, que dijeron que el conjunto de esas medidas contra los defensores de los derechos humanos serían «ilegales».

También destacaron que la existencia de la flotilla es «consecuencia del fracaso de la comunidad internacional para poner fin al bloqueo ilegal de Gaza por parte de Israel y de la catastrófica crisis humanitaria que éste ha provocado». EFE

is/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR