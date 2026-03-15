Expertos de universidad en México utilizan IA para preservar lenguas indígenas nacionales

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Ciudad de México, 15 mar (EFE).- Especialistas del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) utilizan inteligencia artificial (IA) para preservar y contar con un registro digital de las lenguas indígenas nacionales.

«Esta herramienta ayudará a que permanezcan ‘vivas’, aunque sea de manera artificial, pues muchas de ellas carecen de hablantes», explicó el investigador Iván Vladimir Meza Ruiz en un comunicado emitido este domingo por la UNAM.

Según registros, en México existen 68 lenguas nacionales, 11 familias y 364 variantes lingüísticas, de las cuales «muchas están cayendo en desuso y se dirigen a la extinción», alertó el experto.

Explicó que del 15 % de hablantes que había en el país en 1930, disminuyó a un 6,2 % de la población nacional en 2020; «además, quienes las utilizan son, en su mayoría, personas mayores, mientras que las generaciones más jóvenes casi no las practican», expuso.

Meza Ruiz participó en la sexta sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética, organizada por el Programa Universitario de Bioética (PUB), con el tema ‘Inteligencia artificial y lenguas originarias de México’.

El especialista, que trabaja en la intersección entre el lenguaje humano y el cómputo, reconoció que tecnológicamente saben cómo crear versiones paralelas de forma masiva y digital, «pero dependen de reunir suficiente información».

De acuerdo con Meza Ruiz «se carece de datos masivos de las lenguas originarias de México.

Según registros de internet, del náhuatl clásico solamente existen 4.272 artículos; del maya yucateco, 1.201; de náhuatl central, 224; mixteco, 113; hñahñu, 90; purépecha, 12, y mixe del norte, 10.

Ante lo cual reveló que se enfrentan a un dilema ético, ya que a partir de un ejercicio académico «existe preferencia por la ciencia abierta y numerosas obras y documentos en estas lenguas que están sujetas a autoría, tienen derechos morales y patrimoniales».

También consideró que «una estrategia digital ayudaría a comunidades hablantes a tener acceso a salud, justicia, educación, autonomía económica y a una lectura y plática en sus lenguas».

El experto precisó que las lenguas indígenas originarias en México no están bien representadas en términos de datos lingüísticos y el siguiente trabajo es crear el ecosistema para recolectarlas, «y así poder conservarlas digitalmente». EFE

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