Expertos en derechos humanos de la ONU condenan las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba

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Ginebra, 6 ago (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron este jueves las sanciones anunciadas el 23 de julio por Estados Unidos contra Cuba, que consideraron «un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción».

Comunidad internacional y sociedad civil deben actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una «Gaza silenciosa», señalaron en un comunicado conjunto, parafraseando a congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que recientemente visitaron la isla.

Las sanciones de julio se extienden a las empresas energéticas, lo que ha bloqueado aún más la adquisición de combustible, incluso por razones humanitarias, en un momento en el que Cuba ha sufrido recientemente su tercer gran apagón a nivel nacional, recordaron.

«Los sectores de la energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando simultáneamente, lo que afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores y otros colectivos vulnerables», destacaron los expertos en el comunicado.

Los expertos pidieron al Gobierno de Estados Unidos que «ponga fin a todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba», e instaron al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU a abordar estos actos como «una cuestión de paz y seguridad internacional».

Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU sobre el impacto de las sanciones, Zaina Jallad, y su homóloga sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva. EFE

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