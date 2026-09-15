Expertos en foro chino piden control sobre IA pero rechazan elegir entre China y EE. UU.

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Pekín, 15 sep (EFE).- Expertos reunidos hoy en Pekín defendieron la necesidad de reforzar la supervisión humana, los mecanismos de seguridad y la cooperación internacional ante los riesgos de la inteligencia artificial (IA), aunque rechazaron que otros países deban elegir entre China y Estados Unidos en esta tecnología.

El debate tuvo lugar este martes en el marco de la decimotercera edición del Foro Xiangshan, la principal cita de diplomacia militar organizada por China y que se inaugurará formalmente mañana, miércoles.

La agenda del evento este año incluye entre sus temas la gobernanza de las tecnologías emergentes, la estabilidad estratégica y la competencia entre grandes potencias.

El ex secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) Vladimir Norov afirmó que los riesgos derivados de la IA son «serios» y defendió que los gobiernos refuercen su capacidad de supervisión junto con empresas tecnológicas y laboratorios de ideas.

Norov advirtió de que la tecnología avanza más rápido que la capacidad de las instituciones para regularla, por lo que defendió crear un intercambio de información sobre riesgos e incidentes graves relacionados con la IA.

Norov, también exministro de Exteriores de Uzbekistán y presidente de la Asociación de Inteligencia Artificial de Asia Central, sostuvo que los sistemas de IA avanzan con rapidez y que «ningún país puede gestionarlos en solitario».

Por su parte, el general emiratí retirado Obaid Al Ketbi, ex alto cargo del Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, señaló que el avance de los agentes de IA, capaces de planificar, coordinar y ejecutar tareas complejas, obliga a situar el control humano como prioridad.

«Si dejamos las cosas a la IA sin control humano, será realmente duro y difícil», afirmó Al Ketbi, quien defendió una regulación proporcional al riesgo.

Ambos participantes coincidieron además en rechazar una lógica de bloques entre Pekín y Washington.

Norov afirmó que los países de Asia Central no quieren ser «consumidores pasivos» de IA ni verse obligados a elegir entre China y Estados Unidos, sino lograr «asociación, no dependencia» y transferencia tecnológica. Al Ketbi sostuvo una posición similar para Oriente Medio, al señalar que la región debe poder cooperar con ambas potencias y desarrollar capacidades propias.

El debate se produce después de que directivos tecnológicos estadounidenses pidieran ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados por motivos de seguridad, una posición rechazada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que considera que una mayor regulación podría beneficiar a China.

Pekín, por su parte, ha defendido en los últimos días una IA «orientada al bien», al tiempo que acusa a Washington de utilizar argumentos de seguridad para frenar el desarrollo tecnológico chino. EFE

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