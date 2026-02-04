Expertos iberoamericanos alertan sobre el riesgo de suplantación del aprendizaje por la IA

Medellín (Colombia), 4 feb (EFE).- Expertos de universidades de América Latina y España alertaron este miércoles en la ciudad colombiana de Medellín sobre la necesidad de evitar que la inteligencia artificial (IA) sustituya el proceso formativo de los estudiantes y se convierta en un «atajo» que debilite la adquisición real de competencias.

Durante la cuarta edición del seminario internacional titulado ‘Calidad y acreditación universitaria en América Latina’, rectores y expertos coincidieron en que el desafío no es prohibir la tecnología, sino integrarla con criterios éticos y académicos claros.

«El gran tema es cómo la inteligencia artificial puede servir para personalizar los aprendizajes, pero no convertirse en un atajo para la adquisición de competencias y habilidades», dijo a EFE el director académico de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Manuel Herrera.

Herrera explicó que su institución ha adoptado un código ético sobre el uso de la IA y ha reforzado la capacitación docente para promover un uso «legítimo y moral» de estas herramientas, aunque reconoció que el sector aún está en una etapa inicial en materia de control y regulación efectiva.

Por su parte, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa a las 34 universidades públicas de Colombia, Jairo Miguel Torres, sostuvo que la tecnología «no puede convertirse en un fin en sí mismo, sino en un medio» que complemente el proceso educativo.

Torres destacó que el sistema colombiano ha avanzado en las últimas dos décadas en aseguramiento de la calidad, pero subrayó que la integración de la IA debe hacerse de manera «coordinada y progresiva», teniendo en cuenta los impactos éticos y las brechas de acceso.

Preocupación por la regulación

Durante la primera mesa redonda del seminario, moderada por el presidente de UNIR, Rafael Puyol, los académicos pusieron el foco en la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en la educación superior.

Puyol defendió que establecer reglas claras es clave para garantizar la seguridad de los datos y recordó que no existe un marco mundial, aunque sí documentos de referencia como los principios sobre IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o las recomendaciones éticas de la Unesco.

En esa línea, el secretario general de Universidades de España, Francisco García Pascual, conectado de manera virtual, advirtió que la IA es un fenómeno «imparable», pero no puede suplantar la capacidad crítica del estudiante ni convertirse en una vía de fraude académico.

«La evaluación universitaria debe mirar ese nivel de aprendizaje, sin duda, pero también valorar la madurez intelectual del estudiante de la universidad», afirmó García, quien apuntó la necesidad de «ver cuál es el papel de la inteligencia artificial generativa en la elaboración de las tesis» para proteger la integridad académica.

Debate académico y ético

Colombia tiene actualmente más de 2,5 millones de estudiantes matriculados en educación superior, de los cuales el 57 % está en universidades públicas, pero aún enfrenta desafíos para ampliar el acceso y garantizar permanencia y calidad, explicó el rector de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García.

Durante la inauguración del seminario, García, en calidad de anfitrión, dijo que el debate sobre la inteligencia artificial en la educación superior «no es en esencia un debate tecnológico, sino profundamente académico, ético y político».

El rector señaló que el uso no regulado de estas herramientas puede reproducir sesgos, profundizar desigualdades y afectar derechos fundamentales, por lo que insistió en la necesidad de políticas claras, estructuras de supervisión y una gobernanza responsable de los datos.

El seminario, de dos días de duración y que cuenta con más de 8.500 asistentes de manera física y virtual, reúne a representantes académicos de España, Colombia, Argentina, Perú, y otros países de la región para analizar estándares de calidad y regulación de la inteligencia artificial. EFE

