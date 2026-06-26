Expertos iberoamericanos instan a avanzar en una política pública de seguridad vial común

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Madrid, 26 jun (EFE).- Expertos de Iberoamérica apuestan por avanzar en una política de seguridad vial común para los países de la región, tal como se puso de manifiesto en la tercera jornada de la Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que se celebró este viernes en Madrid.

La cita tuvo lugar en la Casa de América, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se celebrará en la capital española el próximo mes de noviembre.

Con el objetivo de «cuidar la vida de las personas», el presidente del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), el uruguayo Marcelo Metediera, presentó el Marco Estratégico Iberoamericano de Movilidad Segura 2030.

Una hoja de ruta con «herramientas objetivas» y basada en datos, «construida y aprobada conjuntamente».

Bajo una analogía futbolística, aprovechando el partido de esta madrugada entre España y Uruguay, Metediera afirmó que «ahora la pelota está en la cancha de los jefes de Estado» que se reunirán los próximos 4 y 5 de noviembre para debatir si apoyarán o no esta cuestión.

Además, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), Alma Chávez, sumó en su intervención la importancia del Índice Iberoamericano de Seguridad Vial.

«Es solo el inicio de un camino, un renacimiento del dialogo constructivo para canalizar las propuestas de la sociedad civil», afirmó Chávez, que también se mostró con confianza para seguir avanzando y profundizando para evolucionar el índice.

Un índice que ,según Metediera, servirá también «para rendir cuentas de lo que estamos haciendo».

La presidenta de la FICVI también expuso las doce áreas de trabajo para conseguir los objetivos marcados, entre las que se encuentran las tasas de mortalidad, la atención integral a las víctimas viales, la justicia vial, el transporte público o la fiscalización. Esta última la considera una de la más importantes para construir una «política pública en Iberoamérica que sea salvar vidas».

Entre los proyectos más destacados, la armonización de los permisos de conducir en todos los territorios iberoamericanos fue protagonista en las participaciones de los expertos iberoamericanos como «un elemento básico y fundamental para trasladar la imagen de este proyecto conjunto», según las palabras del director general de Tráfico español, Pere Navarro.

La licencia para la conducción se describió como un «permiso de buena conducta» y «una herramienta de prevención» por una de las representantes de la FICVI, Jeanne Picard.

Chávez abogó por «reescribir la movilidad con esperanza» y reiteró la necesidad de colaboración de los gobiernos «para colocar esta catástrofe humana en el centro» de sus prioridades viendo a las víctimas como el «motor del cambio».

El encuentro fue clausurado por el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE

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