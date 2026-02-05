Expertos internacionales piden acción global coordinada para afrontar la crisis climática

3 minutos

Barcelona, 5 feb (EFE).- Exministros, diplomáticos y responsables institucionales han coincidido este miércoles en una mesa redonda en que la crisis climática exige respuestas globales, basadas en la ciencia y con una gobernanza sólida, para evitar un «agravamiento de las desigualdades sociales» y los conflictos derivados del calentamiento global.

El diálogo se ha celebrado en el marco de la conferencia Cassandra en Barcelona, impulsada por el centro tecnológico Eurecat, con el objetivo de analizar los principales retos sociopolíticos del cambio climático.

En el encuentro han participado el ex primer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa; la exministra de Medio Ambiente de Marruecos, Hakima El Haité; la embajadora extraordinaria para la Diplomacia del Agua de Eslovenia, Tanja Miškova; el jefe de Relaciones Políticas de Eurecat, Richard Elelman, y la directora general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Andrea Costafreda.

Durante la sesión, los ponentes han subrayado la necesidad de situar a las comunidades locales, la cooperación internacional y el conocimiento científico en el centro de las políticas climáticas, ante un escenario marcado por fenómenos extremos y tensiones geopolíticas crecientes.

Gobernanza del agua y emergencia climática

La exministra de Medio Ambiente de Marruecos y copresidenta del Acuerdo de París, Hakima El Haité, ha alertado de que el mundo afronta una «emergencia real» provocada por la alteración del sistema del agua.

«El problema no es solo el recurso, sino el sistema del agua: cantidad, calidad y equilibrio», ha señalado, tras recordar que esto se traduce en sequías, inundaciones y desplazamientos de población forzados.

La embajadora para la Diplomacia del Agua de Eslovenia, Tanja Miškova, ha defendido vincular agua y paz y ha advertido de que en muchos países el agua sigue considerándose un asunto de seguridad nacional que excluye a las mujeres de la toma de decisiones políticas.

Por su parte, el jefe de Relaciones Políticas de Eurecat, Richard Elelman, ha denunciado que el agua y los recursos básicos «se están utilizando como arma» en conflictos armados, lo que agrava el impacto humanitario de la crisis climática.

Igualdad y liderazgo colectivo

Los participantes han coincidido en que el cambio climático afecta «de forma desproporcionada» a mujeres y niñas y que no es un fenómeno «neutral» desde le punto de vista de género.

La representante de la Generalitat en el encuentro, Andrea Costafreda, ha defendido políticas que sitúen a las mujeres «en el centro de las transiciones verde y tecnológica», con impacto social positivo.

El ex primer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa, ha advertido de que la crisis climática «no puede afrontarse de manera individual», y ha insistido en que se trata de un «problema global» que requiere inversión, mediación y cooperación internacional.

En la misma línea, El Haité ha subrayado que el cambio climático «nos concierne a todos» y lo ha definido como un «problema existencial».

La exministra también ha reclamado una gobernanza eficaz y «líderes cualificados» capaces de priorizar esta cuestión y cumplir los compromisos ya adquiridos en el Acuerdo de París de 2015.

Los ponentes han coincidido en que existen soluciones tecnológicas y científicas, pero han advertido de que «sin liderazgo político y buena gobernanza no será posible aplicarlas» con la urgencia necesaria. EFE

