Expertos militares colombianos examinarán bomba sin explotar hallada en límite con Ecuador

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Bogotá, 17 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, dijo este martes que expertos militares investigarán la procedencia de una bomba sin explotar hallada en una zona de la frontera con Ecuador y que, según el presidente Gustavo Petro, fue arrojada en un bombardeo por el país vecino.

Sánchez afirmó que recibió de Petro la indicación «de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares, ubicada en zona fronteriza con Ecuador».

Ante ese encargo, el Ministerio de Defensa envió a la zona a «expertos para verificar las condiciones de ese artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción», manifestó el ministro en una declaración.

Petro dijo anoche en un consejo de ministros que su país fue bombardeado, después de que fuese hallada la bomba cerca de la frontera con Ecuador.

«Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados», expresó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió este martes la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares de su país contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», señaló Noboa en X.

Petro añadió hoy en su cuenta de X que los bombardeos en la zona fronteriza dejan «27 cuerpos calcinados», sin dar detalles de esa información.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», escribió el mandatario colombiano.

El ministro de Defensa añadió por su parte que cuando tengan «información precisa de lo que encontremos», en referencia a la bomba sin explotar que, según medios locales, fue hallada a pocos metros de la frontera. EFE

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