Expertos ONU advierten sobre aumento de ataques de colonos, con 500 heridos en cinco meses

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Ginebra, 1 jun (EFE).- Al menos 13 palestinos fueron asesinados y cerca de 500 resultaron heridos por violencia ejercida por colonos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, denunciaron este lunes expertos de la ONU quienes señalaron que esos ataques van en aumento y son «un riesgo existencial» para los palestinos en sus tierras.

Estos ataques incesantes, «con el apoyo y la aquiescencia del Estado de Israel», se han convertido en «un terror cotidiano en la vida de los palestinos, sembrando miedo, incertidumbre y una profunda inseguridad que inevitablemente llevan al desplazamiento forzado», señalaron en un comunicado conjunto.

Subrayaron que la violencia es especialmente grave en el Valle del Jordán y las colinas al sur de Hebrón, donde las comunidades palestinas «soportan una pesada carga de violencia y desplazamiento», en algunos casos con incursiones casi diarias de colonos y fuerzas ocupantes.

Los expertos instaron a Israel a cesar de inmediato todo apoyo a la violencia de los colonos, incluyendo ayuda financiera, militar, legislativa y política.

También pidieron el retorno seguro y digno de los desplazados y el acceso de éstos a tierras residenciales, agrícolas y de pastoreo.

Firman el comunicado 14 expertos, entre ellos la relatora de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese. EFE

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