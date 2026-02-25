Expertos ONU alertan de «sistémicas» torturas y ejecuciones extrajudiciales en la India

2 minutos

Ginebra, 25 feb (EFE).- Expertos de la ONU en derechos humanos advirtieron este miércoles sobre la existencia de una violencia policial «sistémica» en la India, donde se han denunciado cientos de ejecuciones extrajudiciales y muertes relacionadas con torturas en centros de detención y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

«De confirmarse las denuncias, revelan graves vulneraciones del derecho a la vida y de la prohibición absoluta de la tortura», indicaron en un comunicado la relatora de la ONU contra la tortura, Alice Jill Edwards, y su homólogo sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

Los casos reportados apuntan a «un patrón generalizado de uso excesivo y a menudo letal de la fuerza por parte de la policía», especialmente en estados como Uttar Pradesh y Assam, y dirigidos a menudo contra comunidades marginadas como musulmanes, dalits (también conocidos como intocables) o adivasis (comunidades indígenas).

Los dos relatores subrayaron que cada incidente denunciado debe investigarse de forma independiente y transparente, conforme a las normas internacionales.

Ademas, aseguraron que el Gobierno indio debe emprender una modernización de la policía, «abandonando una cultura de poder y violencia y avanzando hacia una actuación policial orientada al servicio y respetuosa de los derechos».

Las denuncias recibidas narran todo tipo de torturas y malos tratos en dependencias policiales y judiciales, incluidas palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, humillaciones psicológicas y negación de la atención médica, agravados a menudo por condiciones de hacinamiento de los detenidos.

Los expertos recordaron que la India no ha ratificado la Convención contra la Tortura ni ha tipificado ésta como delito en su legislación interna, unas lagunas legales que permiten el elevado nivel de abusos.

Jill Edwards y Tidball-Binz advirtieron además de que muchos centros de detención ignoran directrices del Tribunal Supremo indio que, entre otras cosas, obligan a instalar cámaras de seguridad en comisarías para supervisar el comportamiento en ellas y evitar abusos. EFE

abc/psh