Expertos ONU condenan la criminalización a la ONG Memorial, Premio Nobel de la Paz en 2022

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Ginebra, 9 abr (EFE).- La declaración como «extremista» de la ONG de derechos humanos Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz en 2022, dictada este jueves por el Tribunal Supremo de Rusia, es parte de la estrategia continuada de las autoridades para silenciar la disidencia, denunciaron expertos de la ONU en un comunicado.

La relatora de Naciones Unidas para Rusia, Mariana Katzaeva, junto a otros ocho expertos, condenó en la nota conjunta la utilización de leyes antiextremismo y antiterrorismo para «desmantelar la sociedad civil, así como criminalizar y encarcelar a los defensores de derechos humanos».

Recordaron que en la víspera seis activistas del movimiento juvenil Vesna opuestos a la guerra de Rusia contra Ucrania fueron condenados a entre 8 y 12 años de prisión por su presunta participación en una «organización extremista», después de que fuera designada como tal en 2022.

Hasta la fecha, añadieron, más de 343 organizaciones de la sociedad civil rusa han sido designadas como «indeseables», 1.173 entidades o individuos señalados como «agentes extranjeros» y 830 asociaciones se incluyeron en la lista de presuntos organismos terroristas o extremistas.

Bajo el pretexto de combatir amenazas a la seguridad nacional y pública, Rusia «silencia la disidencia, la defensa de los derechos humanos y la expresión contraria a la guerra», resumieron los firmantes.

Figuran entre ellos también la relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, e integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. EFE

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