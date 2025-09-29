The Swiss voice in the world since 1935
Expertos ONU dan la voz de alarma por el fuerte aumento de las ejecuciones en Irán en 2025

Ginebra, 29 sep (EFE).- Más de un millar de personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va de año, una escalada dramática que supone una grave violación del derecho internacional, indicaron varios expertos de Naciones Unidas en un comunicado.

«Como media ha habido más de nueve ahorcamientos diarios en las últimas semanas», advirtieron los relatores, que acusaron al régimen de los ayatolás de «estar llevando a cabo ejecuciones a una escala industrial que desafía todos los estándares aceptados de protección de los derechos humanos».

También subrayaron que el millar de ejecuciones verificadas esconde seguramente una cifra real aún mayor, debido a la falta de transparencia de las autoridades iraníes al respecto del uso de la pena capital.

La mayoría de las ejecuciones conocidas fueron sentencias por delitos relacionados con drogas y por asesinato, y entre los ejecutados hubo al menos 58 ciudadanos afganos.

Los expertos consideraron particularmente alarmante el uso de la pena capital por delitos relacionados con drogas, con al menos 499 ejecutados en este sentido en los nueve primeros meses de 2025, un aumento dramático con respecto años anteriores en los que los números oscilaron entre la veintena y la treintena.

Los expertos exhortaron a Irán a establecer de inmediato una moratoria oficial de todas las ejecuciones y garantizar el cumplimiento del derecho a un juicio justo al tiempo que trabaja hacia la abolición total de la pena de muerte.

Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre Irán y Afganistán, Mai Sato y Richard Bennett respectivamente, y sus homólogos sobre ejecuciones judiciales (Morris Tidball-Binz), tortura (Alice Jill Edwads) y cuestiones de las minorías (Nicolas Levrat). EFE

abc/jgb

