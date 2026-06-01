Expertos ONU piden investigación imparcial de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

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Ginebra, 1 jun (EFE).- Las autoridades nicaragüenses deben llevar a cabo una investigación independiente de la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia imparcial y devolver sus restos mortales a su familia, declaró este lunes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

En un comunicado en el cual condenaron la muerte del activista, anunciada por las autoridades este domingo, el grupo de expertos de la ONU aseguró que la falta de una investigación imparcial y la no devolución de los restos de Rivera «refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por su muerte».

El líder de 73 años, fundador del partido indígena Yatama, «no falleció por enfermedad, sino como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas», señaló uno de los expertos del grupo, el húngaro Reed Brody. EFE

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