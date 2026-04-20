Expertos ONU se unen a llamada para que la UE suspenda su acuerdo de asociación con Israel

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Ginebra, 20 abr (EFE).- Más de una veintena de relatores y expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel, un día antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete en la que se espera que países como España oficialicen esta solicitud.

«La UE no puede alegar de forma creíble que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado cuya conducta ha sido considerada por múltiples organismos internacionales como constitutiva de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio», señalaron los expertos en un comunicado conjunto.

Aseguraron que Europa se enfrenta en la reunión del 21 de abril a «una clara prueba moral», en medio de una creciente demanda de la opinión pública en muchos países para que Israel rinda cuentas.

«Durante dos años y medio la UE ha sido testigo de atrocidades crecientes contra los palestinos sin adoptar ninguna medida efectiva para hacer cumplir el derecho internacional», agregaron.

Entre los firmantes se encuentran la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos para derechos de las personas desplazadas (Paula Gaviria), derecho al desarrollo (Surya Deva) y lucha antiterrorista (Ben Saul).

La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del acuerdo de asociación con Israel, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto. EFE

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