Expertos piden a EEUU que levante el veto a palestinos ante la Asamblea General de la ONU

Ginebra, 9 sep (EFE).- Tres expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina Francesca Albanese, urgieron a Estados Unidos a que levante la suspensión transitoria del trámite de visados para los ciudadanos palestinos y permita la entrada de líderes palestinos, de cara a la próxima Asamblea General de la ONU.

«Estados Unidos debería mantener su larga tradición de permitir el acceso a la sede de las Naciones Unidas como lugar neutral para el diálogo pacífico», afirmó Albanese -también sancionada por EEUU- en un comunicado conjunto firmado también por los relatores de Naciones Unidas Ben Saul (protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista) y George Katrougalos (orden internacional).

Recordaron que la ONU reconoce a Palestina como Estado observador y, según la práctica establecida, sus funcionarios deben tener acceso a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

EEUU anunció el 29 de agosto que Washington denegaría o revocaría visados a funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina hasta que sus organizaciones «repudien el terrorismo, incluida la masacre del 7 de octubre».

«La OLP y la Autoridad Palestina no son responsables de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los intentos de responsabilizarlas de ellos deben ser rechazados», aseguró el comunicado conjunto de los relatores. EFE

abc/psh

