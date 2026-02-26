Expiloto de élite estadounidense detenido por entrenar a militares chinos sin autorización

Washington, 26 feb (EFE).- Un expiloto de élite estadounidense fue detenido y deberá comparecer este jueves ante un tribunal federal acusado de entrenar a militares chinos sin autorización, informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

«Gerald Brown, expiloto instructor del F-35 Lightning II con décadas de experiencia en aviones militares estadounidenses, presuntamente traicionó a su país al entrenar a pilotos chinos para luchar contra aquellos a quienes juró proteger», indicó el oficial de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky.

En un comunicado publicado en la noche de este miércoles, el DOJ especificó que Brown, de 65 años, enfrenta cargos penales por «proporcionar y conspirar para proporcionar servicios de defensa a pilotos militares chinos sin autorización, en violación de la Ley de Control de la Exportación de Armas».

Según las autoridades, el exmayor estadounidense «carecía de la licencia requerida» para «impartir entrenamiento a personas o unidades militares extranjeras». Brown fue arrestado en Indiana, donde comparecerá ante un juez federal.

«El Gobierno chino continúa explotando la experiencia de miembros actuales y anteriores de las Fuerzas Armadas estadounidenses para modernizar las capacidades militares de China», dijo Rozhavsky, quien agregó que este arresto «sirve como advertencia» a quienes colaboren con los «adversarios» de EE.UU. para amenazar su seguridad nacional.

El exoficial, retirado en 1996 después de 24 años de servicio en las Fuerzas Aéreas estadounidenses, habría comenzado a negociar los términos de su contrato para entrenar a pilotos militares chinos alrededor de agosto de 2023, con la ayuda del ciudadano chino, Stephen Su Bin.

Su Bin se declaró culpable en 2016 ante una corte federal en California de «conspirar para piratear las redes informáticas de importantes contratistas de defensa estadounidenses y robar datos militares y de exportación confidenciales» para Pekín, y fue condenado entonces a casi cuatro años de prisión, de acuerdo con el DOJ.

Según el Departamento de Justicia, Brown viajó a China en diciembre de 2023 para comenzar su trabajo como entrenador y permaneció en el país asiático hasta que regresó a EE.UU. a principios de febrero.

Durante su larga carrera militar, el expiloto estadounidense dirigió misiones de combate y se desempeñó como instructor de pilotos de combate e instructor de simuladores en diversos aviones de combate y de ataque, incluyendo el F-4 «Phantom II», el F-15 «Eagle», el F-16 «Fighting Falcon» y el A-10 «Thunderbolt II».

Después de su retiro del servicio activo, Brown trabajó como piloto de carga comercial y luego como instructor de pilotos militares estadounidenses en las aeronaves A-10 y F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. EFE

