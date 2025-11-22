Expira el plazo para postularse en la reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP

Lisboa, 22 nov (EFE).- El plazo para manifestar oficialmente interés en la reprivatización de la aerolínea nacional portuguesa TAP expiró este sábado, después de que ya lo hicieran IAG (el grupo donde está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa.

El periodo para la entrega de las declaraciones de interés terminó a las 16.59 hora local (misma hora GMT), el primer paso en el proceso para adquirir una participación de hasta el 44,9 % de la empresa.

Por el momento el Gobierno no se ha pronunciado sobre este proceso y una fuente del Ejecutivo portugués dijo a EFE que no está obligado a dar información en esta etapa.

La reprivatización de TAP fue lanzada en julio pasado por el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, para vender el 49,9 % de la aerolínea, con hasta el 44,9 % del capital abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados, mientras que el 50,1 % restante permanecerá en manos del Estado.

El calendario para la venta a inversores comprende tres etapas que se prologarán a lo largo de un año.

La primera consiste en el envío a Parpública, la empresa que gestiona TAP, de las manifestaciones de interés por parte de los inversores, que es el plazo que termina este sábado.

A partir de aquí, Parpública tiene 20 días para elaborar un informe que tiene que mandar al Gobierno, con una descripción de los interesados y una evaluación del cumplimiento de los requisitos.

Luego se abrirá una segunda fase para el envío de propuestas no vinculantes, que deben tener contenido financiero como el precio en euros por las acciones y técnico con un plan industrial y estratégico, para dar paso a una tercera etapa de presentación de ofertas vinculantes.

Acto seguido el Gobierno tendrá que tomar una decisión, aunque puede optar por entablar negociaciones con los inversores en la tercera parte del proceso para introducir mejoras en las propuestas.

TAP es 100 % propiedad del Estado portugués después de que este aumentara su posición para salvarla en 2021 por los daños sufridos durante la pandemia.

Antes de la intervención del Gobierno del socialista António Costa, el 50 % de la compañía estaba en manos del Estado, el 45 % era propiedad del consorcio privado Atlantic Gateway, de los empresarios David Neeleman y Humberto Pedrosa, y el 5 % restante era de los trabajadores.

Precisamente esta semana, la policía realizó una veintena de registros en un caso relacionado con la venta del 61 % de TAP a Atlantic Gateway en 2015, durante el Ejecutivo del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho, una participación que finalmente quedaría en el 45 % en 2017.

La Fiscalía de Portugal investiga hechos susceptibles de ser delitos de mala gestión, participación económica en negocios, corrupción pasiva en el sector privado, fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social.

Actualmente TAP se encuentra en un proceso de reestructuración. Según sus resultados en los nueve primeros meses de 2025 dados a conocer esta semana, la aerolínea ganó hasta septiembre 55,2 millones de euros, el 35,2 % menos interanual, por pérdidas debidas al tipo de cambio. EFE

