Explosión de alegría por el fin de la Verja de Gibraltar

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La Línea de La Concepción (Cádiz), 15 jul (EFE).- Centenares de personas, entre ellas el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, han acudido esta medianoche a festejar la demolición de la Verja y la desaparición del que es considerado uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo.

Desde antes de las 00:00 horas del día 15 de julio, hora en la que técnicamente entra en vigor de forma provisional el tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje del Peñón tras el Brexit, decenas de gibraltareños y de vecinos de La Línea han esperado para vivir la emoción de este momento histórico.

Fabian Picardo y Juan Franco Han sido las primeros en atravesar este paso fronterizo y en expresar la emoción de ser testigos de este hito.

La desaparición de la Verja es el principal impacto de la entrada en vigor de este acuerdo, que contempla la integración de la colonia británica en el espacio a Schengen de la mano de España e inaugura una nueva etapa en la zona, especialmente para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día entran al Peñón. EFE

Ilm/cmm

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