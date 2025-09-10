Explosión de camión de gas deja 19 heridos graves en Ciudad de México
Ciudad de México, 10 sep (EFE).- La explosión de un camión de gas en el sur de Ciudad de México provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó este miércoles Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana.
«Dejó 57 personas lesionadas y trasladas a hospitales, 19 en situación grave», indicó Brugada en declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar de la deflagración.
Las autoridades han indicado que los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, en el suroeste de la capital mexicana.
Como consecuencia, se han cerrado el flujo vial en la zona mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas. EFE
