The Swiss voice in the world since 1935

Explosión de camión de gas deja 57 heridos, 19 graves, en Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- La explosión de una camión de gas en el sur de Ciudad de México provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó este miércoles Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana.

«Dejó 57 personas lesionadas y trasladas a hospitales, 19 en situación grave», indicó Brugada en declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar de la deflagración

Las autoridades han indicado que los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, además, indicó que «no hubo ningún deceso hasta este momento» y explicó que la explosión «ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (…) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema».

Como consecuencia, se han cerrado el flujo vial en la zona mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Ulises García, dijo que debido a la explosión se suspendió el servicio del trolebús, cablebús y de la estación del Metro Santa Marta «hasta verificar que se encuentre controlada la situación». EFE

afs-jmrg/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR