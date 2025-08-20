Explosión de municiones sin detonar deja un muerto y siete heridos en el oeste de Irán
Teherán, 20 ago (EFE).- Una persona murió y otras siete resultaron heridas en la provincia iraní de Lorestán, en el oeste del país, a causa de la explosión de municiones sin detonar que habían quedado de la guerra de 12 días con Israel.
“La explosión dejó un fallecido y siete heridos que fueron trasladados de inmediato al hospital”, anunció a última hora del martes la oficina de la Guardia Revolucionaria en Lorestán, según informó la agencia IRNA.
El suceso tuvo lugar en la aldea de Razbashi, en la localidad de Biran Shahr, donde estalló un artefacto remanente del reciente conflicto.
Según fuentes médicas, la víctima mortal y los siete heridos son menores de edad. Las autoridades sanitarias precisaron que el estado de salud de los heridos es “estable” y que siguen recibiendo atención médica en el hospital Shahid Ashayer de la provincia.
Israel lanzó una ofensiva contra Irán la madrugada del 13 de junio con ataques contra instalaciones militares, nucleares y civiles, que en 12 días de enfrentamientos causaron más de 1.000 muertos, entre ellos altos mandos militares y científicos nucleares.
Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que dejaron 31 muertos.
Dos días antes del alto el fuego, alcanzado el 24 de junio, Estados Unidos intervino en el conflicto con bombardeos contra tres instalaciones atómicas iraníes, a lo que Teherán respondió atacando la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar. EFE
ash/lab