Explosión deja tres militares heridos en base naval en la Amazonía de Perú

Lima, 6 nov (EFE).- Tres militares resultaron heridos durante unas pruebas de campo con material explosivo en la base naval de Iquitos, en la Amazonía de Perú, por lo que fueron trasladados a un hospital militar en la ciudad de Lima para su atención médica, informó este jueves la Marina de Guerra.

El accidente se produjo el jueves en la base naval de Iquitos, capital de la región Loreto, e involucró a tres miembros del personal naval que cumplían funciones técnicas propias de su especialidad en el marco de actividades programadas, indicó el comunicado de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía.

Los uniformados afectados son el teniente primero Ítalo Núñez, el técnico de primera Jorge Pinella y el oficial de mar de primera Welkie Catalán que resultaron con heridas leves y de gravedad, producto de la detonación registrada en las pruebas.

De forma inmediata, el personal especializado de médicos, paramédicos y enfermeros brindó atención médica de emergencia y los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Iquitos.

Sin embargo, la Marina de Guerra dispuso el uso de medios aéreos para evacuar a los heridos a Lima, donde reciben atención especializada en el Hospital Naval.

«Todos se encuentran en condición estable y bajo permanente monitoreo por parte de la institución», indicó la Marina de Guerra.

Asimismo, agregó que se ha ordenado la investigación para determinar las causas del accidente y adoptar las medidas correspondientes sobre los protocolos de seguridad.EFE

