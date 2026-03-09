Explosión delante de una sinagoga en Bélgica

Una explosión se produjo este lunes de madrugada frente a una sinagoga de Lieja, en el este de Bélgica, sin causar heridos, informó la policía, que está investigando la causa.

No se reportaron heridos, «sólo daños materiales», indicó un portavoz de la policía local en un comunicado.

La explosión ocurrió poco antes de las 04H00 (03H00 GMT) delante del templo, e hizo que las ventanas de los edificios de enfrente se rompieran, agregó la fuente.

Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de investigación, y la policía federal enviará efectivos al lugar, según la emisora pública RTBF.

Construida en 1899, la sinagoga alberga también un museo de la historia de la comunidad judía de Lieja, según su página web.

