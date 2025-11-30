Explosión en fábrica de Paraguay deja tres trabajadores heridos, entre ellos un boliviano

1 minuto

Asunción, 30 nov (EFE).- La explosión de un tanque de hidrógeno en una fábrica de aceite en la ciudad paraguaya de Capiatá, cerca de Asunción, provocó este domingo quemaduras y otro tipo de lesiones en tres trabajadores, entre ellos un boliviano, informaron fuentes oficiales.

El subjefe de la Policía de Capiatá, comisario Carlos Maldonado, dijo al canal C9N que un ingeniero paraguayo y un mecánico boliviano resultaron con quemaduras en el cuerpo, mientras que otro trabajador de nacionalidad paraguaya sufrió heridas al caerle encima parte del techo del sanitario en el que se encontraba.

Agregó que la explosión en la fábrica Conti fue «muy fuerte» y que la Fiscalía realizará las investigaciones del caso.

De su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, informó a EFE que los tres trabajadores tienen «heridas de gravedad» y fueron internados en un centro médico.

Aseguró que la explosión provocó daños sobre todo dentro de la fábrica, cuyos predios son amplios, y no se produjo un incendio.

Los medios reportaron que la detonación sacudió varias calles aledañas, debido a que la fábrica está situada cerca del centro de la ciudad de Capiatá. EFE

