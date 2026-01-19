Explosión en un hotel en la zona comercial de Kabul, con víctimas

1 minuto

Kabul, 19 ene (EFE).- Una explosión sacudió este lunes un hotel situado en el céntrico distrito de negocios de Kabul, dejando un número indeterminado de víctimas, confirmaron fuentes policiales del Gobierno talibán, mientras medios locales, que lo califican de ataque, apuntan a que éste podría haber tenido como objetivo a ciudadanos extranjeros.

El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, confirmó a EFE que el suceso tuvo lugar en un establecimiento de la calle Gulforoshi, en el área de Shahr-e-Naw (Cuarto Distrito Policial), una zona conocida por albergar oficinas corporativas y alojamientos frecuentados por visitantes extranjeros. EFE

