Explosión en un petrolero noruego frente a las costas de Omán

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Un petrolero noruego fue alcanzado por una explosión provocada por un artefacto no identificado frente a las costas de Omán la madrugada del martes, sin que se registraran víctimas, informó la firma especializada en gestión de crisis MTI Network, citando a la compañía naviera.

Eran aproximadamente las 00H40 hora local cuando el Stolt Magnesium, que navegaba por el mar Arábigo frente a las costas de Omán, «fue alcanzado por la explosión de un artefacto externo no identificado», señaló MTI Network en un comunicado, citando información proporcionada por la empresa naviera Stolt Tankers.

La explosión desató un incendio en la sala de máquinas del buque pero, según la misma fuente, la tripulación esta «por suerte sana y salva, y al completo».

La agencia británica UK Maritime Trade Operations indicó que un petrolero señaló haber sido «alcanzado por un proyectil desconocido en la sala de máquinas», a 40 millas náuticas al noreste de Qalhat, Omán.

jll/lrb/adr/mab/avl