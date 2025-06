Explosiones y Kylie Minogue con ‘ice latte’, dos mundos en un Teherán en guerra

4 minutos

Jaime León

Teherán, 23 jun (EFE).- Ahmed se encontraba horneando pan cuando dos explosiones le hicieron temblar de miedo y sacudieron el pequeño establecimiento en el que trabaja en Teherán, que fue objeto esta mañana de ataques «con una fuerza sin precedentes” por parte de Israel.

“Temblé de miedo”, cuenta a EFE sacudiendo las manos.

Este joven se tiró al suelo junto con sus dos compañeros de trabajo hasta que la situación se calmó. Uno de ellos imita los gritos de pánico que lanzó cuando la zona fue sacudida.

Ahora ríen nerviosamente acerca de ello, mientras en los alrededores apenas hay transeúntes.

En el aire aún se pueden oler rastros de quemado y explosivo horas después de los ataques.

Estos impactos cayeron esta mañana en la zona cerca de la sede de la Media Luna Roja y en las inmediaciones de la televisión estatal IRIB, que ya fue atacada hace una semana con el resultado de tres muertes, y que también sacudió entonces la panaderia.

EFE escuchó y sintió al menos tres explosiones en la capital esta mañana y observó una enorme nube de humo que cubrió el norte de la capital.

Ahmed y sus colegas volvieron a su trabajo tras el susto y continuaron horneando y vendiendo pan en la panadería, uno de los pocos negocios que continúan abiertos junto con establecimientos de alimentación en una ciudad que lleva 11 días siendo bombardeada.

En la panadería se ofrecen a que se paguen dos hogazas otro día debido a que el corte de electricidad que afecta a la zona por los ataques no permite el pago con tarjeta, hospitalidad en tiempos de guerra.

Además de la falta de luz en la zona del parque Mellat, donde sucedieron los ataques, apenas hay vida con pocas personas en la calle.

Hace dos días la zona había recobrado cierta ritmo con jubilados jugando al ajedrez y mujeres haciendo ejercicio físico.

Israel atacó hoy otras zonas de la capital, como la prisión Evin, que acoge a los presos políticos de la República Islámica, además de la céntrica plaza Vanak, entre otros.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó que su país estaba atacando la capital iraní en lo que calificó «con una fuerza sin precedentes”.

Kylie Minogue con “ice latte”

Más vida hay un poco más al norte, en la zona de la exclusiva calle Fereshte, con algunos cafés llenos de gente, tanto dentro como en terrazas al ritmo del éxito de Kylie Minogue ‘Can’t get you out of my head’.

“Hemos estado cerrado varios días pero hemos vueltos a abrir”, dice uno de los camareros. A su alrededor “gente guapa” de Teherán que no desentonarían en una cafetería pija de Madrid o Neva York echa la tarde animadamente.

“Perdón por lo que está ocurriendo”, dice el camarero a los occidentales que llegan al café, en una frase que se escucha estos días a menudo en la capital iraní, una muestra del carácter persa.

Entre gente joven y vestida de manera moderna, casi todas las mujeres sin velo y las animadas conversaciones conversaciones, nadie diría que estamos en medio de una guerra.

El café no dispone de zumos, escasean los productos frescos, pero ofrece un refrescante “ice latte”.

La capital iraní de 10 millones de habitantes -antes del conflicto, mucha gente ha huido- ha sido objeto de ataques desde el comienzo de la guerra el 13 de junio.

Desde entonces el Estado Judío ha atacado instalaciones militares, energéticas y civiles, como aeropuertos, pero también zonas residenciales, y la sede de la televisión estatal, lo que ha provocado 430 muertos y 3.500 heridos en todo el país.

El país persa no cuenta con sistemas de alertas de ataques, ni refugios, mantiene abiertas las estaciones de metro para ello, pero los cortes de internet dificultan saber qué ocurre y cuándo, una queja común entre muchos vecinos.

La ciudad recuperaba cierto ritmo el sábado cuando habían descendido los ataques y comenzado a regresar gente que huyó.

Pero los ataques de Estados Unidos de ayer contra tres instalaciones nucleares y el fuertes bombardeo de hoy han vuelto a meter miedo a la capital. EFE

