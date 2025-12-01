Expodefensa arranca en Bogotá con 250 expositores y los Gripen como centro de atención

Bogotá, 1 dic (EFE).- Con más de 250 expositores y delegaciones de 28 países arrancó este lunes Expodefensa, una feria que reúne en Bogotá una muestra comercial en la que diferentes empresas presentan sistemas y productos diseñados para responder a la creciente demanda regional en defensa.

La feria, que finalizará el próximo miércoles, promueve las ‘capacidades duales’: tecnologías que sirven tanto para la defensa como para mejorar la vida civil.

También impulsa las ‘capacidades multidominio’, integrando operaciones en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio para responder coordinadamente a los nuevos retos globales.

Con ello, Expodefensa fomenta la innovación, fortalece la industria colombiana, consolida alianzas regionales y contribuye al avance hacia la soberanía tecnológica.

En la Feria no solo habrá exhibición de capacidades duales y nuevas tecnologías, sino también un programa académico liderado por el Ministerio de Defensa, que ofrece charlas magistrales sobre el papel de esta industria en el desarrollo socioeconómico.

En ese contexto, la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales comenzó a exhibir sus innovaciones tecnológicas para los ámbitos de defensa y seguridad, que incluyen soluciones antidrones para la gestión, detección, seguimiento y neutralización de amenazas aéreas no autorizadas, garantizando la protección del espacio aéreo.

También sistemas como el GM2000 MMA, un radar de vigilancia de última generación; otros sistemas multifuncionales que proporcionan capacidades tanto para defensa aérea como marítima; el Gamekeeper, un radar 3D que permite una gestión eficiente del espacio aéreo, y SkyView, un sistema de gestión de información diseñado para mejorar la vigilancia aérea.

Otras compañías dejaron ver sus productos, que iban desde vestuario, equipos de comunicación, radares, municiones de diferentes calibres, helicópteros, sistemas de vigilancia y de rescate, así como equipos para combatir incendios y realizar rescates en zonas de difícil acceso o afectadas por desastres naturales, entre otras.

No faltan tampoco los drones, que van desde los más sencillos hasta otros que pueden desarrollar labores de vigilancia, entre otros.

Las armas también tienen su espacio en la feria y las hay en exhibición desde pistolas hasta fusiles y otras que acompañan a aeronaves que desarrollan operaciones en sitios en guerra.

Colombia vuelve defiende la compra de los Gripen

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, defendió hoy nuevamente la transparencia en la compra de 17 cazas Gripen a la compañía sueca Saab, y remarcó que también se utilizarán para combatir el narcotráfico.

«Lo que adquirimos corresponde a una capacidad completa integral de superioridad aérea, no son solamente aeronaves», dijo Sánchez en una rueda de prensa en Expodefensa.

Recalcó que son 17 aviones «totalmente nuevos, dos de ellos son biplaza; esa es la diferencia con los demás, tienen integradas muchísimas capacidades».

«Nos ajustamos a las necesidades, a las capacidades que requerimos y a la oferta en el mercado. Y es una decisión que no tardó tres días, ni media hora. Tardó un poco más de una década», concluyó Sánchez.

La compra de esos 17 aviones está plasmada en un contrato por 4.378 millones de dólares. A propósito de estos aparatos, en uno de los estands la gente hizo fila para subirse a las aeronaves que tendrá el país para hacerse fotos dentro de la cabina.

Sánchez reiteró hoy que en los análisis realizados por expertos se encontró que los costos de operación de la plataforma seleccionada eran hasta un 18 % más económicos que las otras plataformas. EFE

