Expolicía dice que agentes ya sabían que grupo criminal iba a atentar contra Villavicencio

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Guayaquil (Ecuador), 3 jun (EFE).- Un expolicía ecuatoriano aseguró este miércoles que agentes y altos mandos policiales ya sabían que se iba a perpetrar el atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, según declaraciones recogidas por el diario El Universo tras la diligencia.

«Ha proporcionado información de que servidores policiales de una unidad investigativa de Antinarcóticos ya estaban realizando seguimientos y tenían escuchas de esta estructura criminal que iba a atentar en contra del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio», dijo Edwin Romero, abogado de la familia del político, a la salida de la versión.

De acuerdo con el abogado, el expolicía señaló también que existe «un informe en el que constan los nombres de los generales y de los coroneles que tuvieron conocimiento de que se iba a dar este atentado».

El testimonio del exagente fue escuchado en una cámara de gesell y cuyo contenido íntegro no ha sido divulgado por la Fiscalía.

Sin embargo, además de Romero, otros abogados de los involucrados en la causa y las hijas de Villavicencio contaron después de la diligencia algunos detalles de lo que supuestamente dijo el oficial, identificado como Rodney Rengel, quien es investigado en otro caso por presunta difusión de información de circulación restringida.

Rengel también habría asegurado en su testimonio que tuvo reuniones con miembros del correísmo en las que «se armaban narrativas» alrededor del caso y para instalar la idea de que el proceso había sido un montaje, de acuerdo a Amanda Villavicencio, una de las hijas del político.

En esas reuniones habrían estado el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga, uno de los siete procesados por este caso, según aseguró Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, un empresario condenado por corrupción que también es investigado por el asesinato.

Además de Aleaga y Salcedo, en este caso están imputados el exministro correísta José Serrano, el empresario Xavier Jordán y tres cabecillas de Los Lobos, el grupo criminal más grande del país andino, entre los que está su líder máximo: Wilmer Chavarría (Pipo), detenido en noviembre en España, donde enfrenta un proceso de extradición.

El testimonio de Rengel se receptó dos días antes de la audiencia preparatoria de juicio que está previsto que inicie este viernes.

Fernando Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio. EFE

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