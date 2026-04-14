Exponen obras de Joan Miró en el Museo de San Juan en Puerto Rico

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San Juan, 14 abr (EFE).- La Sala Oller del Museo de San Juan en Puerto Rico expondrá desde el próximo jueves un total de 52 grabados y litografías agrupadas bajo los títulos de ‘El cántico del sol’ y ‘Maravillas con variaciones acrósticas’ del pintor y escultor catalán Joan Miró, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Así lo anunció este martes en un comunicado el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien resaltó que dicha exposición «representa una oportunidad extraordinaria para acercar a nuestra gente a la obra de un artista de renombre internacional como Joan Miró».

Miró (Barcelona, 20 de abril de 1893-Palma de Mallorca, 25 de diciembre de 1983) es reconocido como una de las figuras más influyentes del arte moderno y por su aportación al surrealismo, desarrollando un lenguaje visual único basado en formas orgánicas, símbolos y colores vibrantes.

Su obra abarcó disciplinas como la pintura, escultura, cerámica y grabado, consolidándose como una figura clave en la evolución del arte del siglo XX.

La muestra reúne un total de 52 obras del artista catalán, incluyendo grabados y litografías de las series ‘El cántico del sol’ y ‘Maravillas con variaciones acrósticas’, ambas creadas en 1975.

Estas piezas corresponden a una etapa de madurez del artista, en la que se destaca por el uso de formas simples, símbolos y colores que definen su estilo único.

«Esta exhibición permite al público apreciar una de las etapas más importantes en la trayectoria de Miró, donde su estilo alcanza un nivel de expresión profundamente creativo», expresó Víctor Rivera Flores, director de Arte y Cultura del Municipio de San Juan.

«Cada obra invita a una interpretación libre, ampliando la vivencia del visitante dentro del museo», destacó.

La exhibición ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Universitaria Iberoamericana, con sede en Barcelona, y al respaldo del Consulado General de España en Puerto Rico. EFE

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