The Swiss voice in the world since 1935

Exportación de carbón en Colombia se desploma mientras Petro prohíbe vender a Israel

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La exportación de carbón en Colombia cayó a casi la mitad en julio con relación al mismo mes del año pasado, en medio de una crisis global de precios y la prohibición del presidente Gustavo Petro de venta a Israel, indicaron el miércoles cifras oficiales.

Colombia es el principal productor de carbón en América Latina, pero el sector lleva cinco trimestres consecutivos de contracción por la debacle de los precios internacionales y políticas locales. 

El mandatario izquierdista tomó medidas en contra de Israel en protesta por la guerra en Gaza y además gravó con mayores impuestos al carbón con miras a llevar al país a energías renovables.

El país exportó carbón por 479,8 millones de dólares en julio, una reducción del 45,8% comparado con los 885,8 millones vendidos el mismo mes de 2024, indicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en un comunicado.

El sábado, Petro endureció las prohibiciones de exportar carbón a Israel, del que era su principal proveedor, tras denunciar que algunas empresas estaban burlando un primer decreto emitido en 2024 como rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

El presidente colombiano rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y llama «genocida» a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. 

Desde su llegada al poder en 2022, Petro detuvo varias exploraciones mineras y ha celebrado el boom de la economía agrícola y del turismo, sectores que promueve como alternativa para unas 350.000 personas que actualmente trabajan en la explotación de minerales.

Los mineros temen quedar desempleados y los poblados cuya economía depende de la industria ya sufren los impactos, según testimonios recogidos por la AFP.

«El gobierno piensa acabar con la minería (…) pero ellos no piensan en nosotros», dijo Jorge Noriega, un trabajador de 60 años en una pequeña mina de carbón en Tausa, un poblado a unos 80 kilómetros de Bogotá.

Noriega aseguró que los pagos por su trabajo se retrasan y se siente «en el limbo» ante las decisiones del gobierno. También teme el cierre de la mina: «Ahí se nos acaba la ilusión de una pensión», dijo.

Según Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), «hay proyectos (mineros) que empiezan a verse en dificultades para poder garantizar» la producción del mineral.

En marzo, El Cerrejón, la mayor mina de carbón del país operada por la multinacional anglosuiza Glencore, anunció que reduciría su producción en un 50% ante los altos costos de operación.

vd/das/lv/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR