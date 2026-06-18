Exportaciones agrícolas de Perú a China subieron 63,5 % en 2025, destaca embajada china

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Lima 18 jun (EFE).- Las exportaciones agrícolas peruanas a China crecieron 63,5 % en 2025 y el comercio bilateral superó los 50.000 millones de dólares, destacó este jueves la embajada de China en Perú al celebrar el primer año de operaciones del puerto de Chancay, construido al norte de Lima con inversión china.

La sede diplomática china resaltó que este junio se cumple el primer aniversario de las operaciones comerciales del Puerto de Chancay, que «acerca mercados, crea oportunidades y transforma el potencial del megamercado chino en beneficios tangibles para más emprendedores peruanos».

Añadió que debido a la ruta directa de Chancay a Shanghai, las exportaciones agrícolas peruanas a China crecieron un 63,5% en 2025, y que el comercio bilateral superó por primera vez los 50.000 millones de dólares, en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Asimismo, la embajada afirmó que «China se mantiene como el mayor socio comercial del Perú por 12 años consecutivos».

A raíz del primer aniversario, la sede diplomática recibió a decenas de invitados quienes recorrieron la sala de exhibición y una maqueta interactiva del puerto de Chancay para conocer de primera mano «la magnitud y el diseño de este gigante logístico».

La inauguración oficial del puerto de Chancay, construido por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares, se realizó en 2024 durante la visita del presidente chino Xi Jinping, con la promesa de atraer a los más grandes barcos de contenedores y de reducir en 12 días el viaje por mar a China.

Antes de la construcción del puerto de Chancay, las inversiones de China en Perú sumaron 38.800 millones de dólares, entre 2001 y 2023, con principal interés en la minería (43 %), la pesca (21 %), la generación y distribución eléctrica (13 %), las finanzas (9 %), el petróleo y gas (9 %) y los puertos (4 %).

Desde 2010, Perú tiene en vigencia un tratado de libre comercio con China, que busca optimizar en temas de transporte directo, telecomunicaciones y ferroviario. EFE

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