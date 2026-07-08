Exportaciones chilenas en 2026 superan los 60.000 millones de dólares impulsadas por cobre

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Santiago de Chile, 8 jul (EFE).- Las exportaciones chilenas en los primeros seis meses del año superaron por primera vez los 60.000 millones de dólares, impulsadas por el alza en los precios internacionales del cobre, y crecieron un 14,2 % con respecto al mismo periodo en 2025, informó este miércoles el Gobierno.

El mes de junio también marcó cifras récord al sumar 10.789 millones de dólares, un aumento del 25,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último informe de la Subsecretaría chilena de Relaciones Económicas Internacionales.

«En un escenario económico internacional desafiante, superar por primera vez los USD 60 mil millones en exportaciones durante un primer semestre es una muy buena noticia para Chile -el mayor productor de cobre del mundo-«, aseguró la subsecretaria, Paula Estévez.

Del total exportado, el cobre representó el 50,1 % y alcanzó los 30.236 millones de dólares, lo que supone un alza de 11,5 % apoyado en el aumento del precio global del metal rojo que llegó a superar los 6 dólares por libra.

La minería, en tanto, constituyó el 61,1 % de las exportaciones, totalizando 36.888 millones de dólares, según el reporte.

El litio nuevamente casi triplicó su retorno con respecto al mismo periodo, y superó en un 34,4 % el total exportado durante todo 2025 con un ingreso de 3.218 millones de dólares.

En el caso del oro blanco, el contexto favorece los resultados que estuvieron impulsados «por la expansión de redes eléctricas, almacenamiento energético y el desarrollo tecnológico”, según la institución.

Dentro de las exportaciones no mineras, la industria de los alimentos alcanzó un máximo histórico de 7.121 millones de dólares, lo que representó un alza de 4,2 % derivado de mayores envíos de salmones y truchas, frutas congeladas, mejillones en conserva y carne de bovinos y ovinos.

«Este resultado es un reflejo de una política de comercio exterior sólida, sustentada en 36 acuerdos comerciales que nos dan acceso a mercados que representan el 89 % del PIB mundial», comentó Estévez.

En ese sentido, las exportaciones chilenas a India se duplicaron durante el periodo teniendo un alza de 109 % respecto a este periodo en 2025, con un retorno de 2.871 millones de dólares.

En tanto que China con 33,9 % se mantuvo como el principal mercado de destino para los envíos, seguido de Estados Unidos con 16,7 %.

«Este récord refleja la solidez de nuestra oferta exportadora y confirma que el trabajo por abrir, diversificar y profundizar mercados está ampliando las oportunidades para nuestros exportadores», cerró. EFE

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