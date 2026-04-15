Exportaciones de Ecuador a Corea del Sur podrían crecer en 367 millones de dólares

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Quito, 14 abr (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) aseguró que el acuerdo de cooperación económica firmado con Corea del Sur, y aprobado este martes por la Asamblea Nacional (Parlamento), podría generar un incremento potencial aproximado de 367 millones de dólares en las exportaciones hacia el país asiático después de cinco años.

El gremio celebró en un comunicado la aprobación legislativa del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), que aún debe ser ratificado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, antes de entrar en vigencia, y señaló que este paso permitirá al país avanzar en su vinculación con «una de las principales economías del mundo».

Fedexpor añadió que el acuerdo ampliará las oportunidades para la oferta exportable tradicional de Ecuador y para otros productos con alto potencial en el mercado surcoreano.

En 2025, el comercio no petrolero con Corea del Sur dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 216 millones, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, que alcanzaron los 143 millones, lo que significó una disminución de 0,05 % en relación a 2024, de acuerdo a cifras del Banco Central ecuatoriano citadas por el gremio.

El acuerdo, suscrito en septiembre del año pasado en Seúl, permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar con arancel cero de forma inmediata en productos como el camarón (langostino), y de manera progresiva otros como el banano, según se señaló durante el debate en el Parlamento.

Contiene 23 capítulos sobre comercio de bienes y servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, además de mecanismos de protección para sectores sensibles, con plazos de hasta 15 años para su adaptación.

Los exportadores señalaron que el SECA contribuirá a fortalecer la competitividad del país, atraer inversión, generar empleo sostenible y favorecer el desarrollo de las economías locales. EFE

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