Exportaciones de México a EEUU alcanzan récord en mayo por unos 54.180 millones de dólares

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Ciudad de México, 7 jul (EFE).- Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron durante mayo pasado un valor de 54.180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes, destacó este martes la Secretaría de Economía (SE) de México, que citó datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Además, dijo que durante el mismo periodo, México importó bienes de Estados Unidos por un monto de 33.050 millones de dólares, de acuerdo con la misma fuente.

«El récord de exportaciones históricas de México a Estados Unidos se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial», apuntó en el comunicado el titular de la SE, Marcelo Ebrard.

Y destacó el hecho de que en «el contexto de mayores aranceles impuestos por Estados Unidos a nivel global México esté rompiendo récords de exportaciones a ese país».

En el comunicado también se apuntó que en el periodo de los últimos 12 meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, «las exportaciones de México hacia los EE.UU. alcanzaron 558.000 millones de dólares (un aumento del 8 % con respecto al mismo periodo anterior).

Mientras que las importaciones de México desde ese país sumaron 358.900 millones de dólares (un 7 % de aumento).

Con estos datos, señaló la dependencia, «México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam».

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 42,2 % en mayo, hasta alcanzar los 77.600 millones de dólares, según publicó este martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un aumento de 23.000 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 54.600 millones de dólares de abril, en medio de los vaivenes provocados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que vio anulado gran parte de su esquema de gravámenes en febrero por el Tribunal Supremo.

En mayo, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 3,3 % con respecto al mes anterior, hasta los 395.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 3,2 %, hasta los 317.700 millones de dólares. EFE

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