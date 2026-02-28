Exportaciones de Perú a México superaron por primera vez 1.000 millones de dólares en 2025

Lima, 27 feb (EFE).- Las exportaciones de Perú a México superaron por primera vez los 1.000 millones de dólares durante 2025, informó este viernes la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el gremio exportador, los despachos hacia el país norteamericano ascendieron en total a 1.036 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 16,8 % respecto a 2024, cuando llegaron a 886,8 millones de dólares.

«Se trata del mayor monto histórico», ratificó ADEX.

Explicó que el resultado respondió principalmente al incremento de 50 % en los volúmenes exportados frente a 2024 y que si bien algunos bienes se beneficiaron de mejores cotizaciones internacionales, se observó un mayor dinamismo en la agroindustria y en los rubros manufactureros.

En esa línea, el sector no tradicional concentró el 89 % del total exportado y casi cuadruplicó la cifra de 2012, cuando llegó a 244,13 millones de dólares y fue el año en que entró en vigor el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México.

Según las cifras, los envíos con valor agregado sumaron 920,6 millones de dólares y crecieron en 21,3 % en 2025, con la agroindustria como líder del grupo, con 515 millones de dólares, equivalentes al 49,7 % del total exportado y con un alza de 29,9 %, impulsada por mayores despachos de uvas frescas, el producto más demandado por los consumidores mexicanos.

Por su parte, la oferta primaria llegó a 115,1 millones de dólares, un retroceso de 10 % en relación al año anterior que, sin embargo, representó el 11,1 % del total.

La minería tradicional alcanzó los 51,8 millones de dólares y lideró este grupo, seguida por los hidrocarburos, con 37,7 millones de dólares, el agro tradicional con 24,7 millones de dólares, y la pesca con 829.000 dólares.

Adex indicó que en 2025 México ocupó el puesto 18 en la clasificación de los destinos de las exportaciones peruanas, al representar el 1,15 % del total de un año en el que las ventas totales del país andino al exterior llegaron a 92.833 millones de dólares, con un incremento de 24,6 % de las tradicionales y de 14,4 % de las no tradicionales. EFE

