Exportaciones dominicanas superaron los 8.000 millones de dólares en primeros ocho meses

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- Las exportaciones dominicanas superaron los 8.000 millones de dólares en los primeros ocho meses, un incremento del 30,4 % con relación al mismo período del año pasado, afirmaron este martes fuentes del sector.

El crecimiento de las exportaciones en 2025 ha estado impulsado, principalmente, por los renglones de oro en bruto, cacao, azúcar, tabaco, así como acero y cementos, destacó la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) en un comunicado.

El incremento también se debe a las exportaciones de las zonas francas, con los dispositivos médicos y farmacéuticos.

La organización destacó el dinamismo de ese sector y llamó a profundizar en las reformas logísticas y aduaneras para garantizar la competitividad frente a los desafíos internacionales.

Los exportadores señalaron también que la India ha pasado a ser este año el segundo socio comercial de República Dominicana, desplazando a Haití, debido a un aumento de un 159 % en las exportaciones de oro.

«Este desempeño confirma al oro como nuestro principal producto de exportación y resalta la relevancia de la India como centro mundial de refinería, joyería y comercio del metal, superando otros destinos», dijo la asociación.

Adoexpo, sin embargo, se quejó del arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos a países como República Dominicana.

«Esta medida ha sido un duro golpe al sector, pues encarece los bienes frente a competidores como México y Canadá», advirtió la entidad.

De acuerdo al comunicado, los exportadores dominicanos pagaron en julio 50 millones de pesos (unos 793.000 dólares) por concepto de esta disposición y en junio 58 millones de pesos (unos 920.000 dólares) «lo que obliga a buscar mecanismos de negociación que mitiguen» su impacto. EFE

