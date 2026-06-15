Exportaciones en Latinoamérica y Caribe siguen al alza con subida del 15,7% en enero-marzo

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Washington, 15 jun (EFE).- El valor de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe creció un 15,7 % interanual, según un informe publicado este lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que subraya el aumento continuado de los flujos comerciales en la región.

El dato de enero-marzo supone una aceleración de ese ritmo de crecimiento después de que 2025 se cerrara con un crecimiento del 7,8 % con respecto al año anterior.

Este crecimiento responde a una aceleración de volúmenes de bienes exportados así como a un aumento de los precios, según el reporte de estimaciones de tendencias comerciales regionales del BID.

El principal impulso vino dado principalmente por la minería (especialmente el oro y el cobre), productos agrícolas como soja, café y carnes, y también por los envíos de petróleo al exterior.

«La región continúa fortaleciendo su desempeño exportador y muestra una creciente capacidad de adaptación, aun en un contexto global incierto y volátil para el comercio internacional», indica en el reporte el economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe, Paolo Giordano.

Los autores del estudio sostienen que la región puede aprovechar este dinamismo exportador para avanzar reformas que fortalezcan productividad, competitividad y resiliencia ante turbulencias externas.

El informe insiste en que, pese a la incertidumbre que aún rodea a la situación en torno a Irán, las perspectivas comerciales para la región se mantienen positivas.

En ese sentido, considera que las subidas de precios que ha provocado la guerra podrían aumentar la presión en los meses siguientes sobre los países importadores netos de energía y alimentos, pero a la vez podrían beneficiar a las naciones exportadoras.

En cuanto a las importaciones de la región, éstas también crecieron en el primer trimestre, un 9,7 % interanual, tras haber registrado una expansión del 6,7 % en 2025.

La aceleración se vio favorecida principalmente por las compras extrarregionales, mientras que el comercio intrarregional registró una aceleración más moderada. EFE

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