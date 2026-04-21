Exportaciones peruanas aumentan un 38 % en febrero y alcanzan 8.988 millones de dólares

1 minuto

Lima, 21 abr (EFE).- Las exportaciones de Perú subieron un 38 % en febrero pasado, a un total de 8.988 millones de dólares, alentadas por el incremento de precios del oro, cobre y plomo concentrado, así como del volumen de las ventas al exterior de café, según informó este martes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las exportaciones tradicionales de febrero pasado ascendieron a 7.258 millones de dólares, con un alza de 48,8 % interanual, favorecido por las mayores cotizaciones internacionales del oro (73,3 %) y el cobre (53,7 %), así como por el aumento del precio del plomo concentrado (43,7 %).

También contribuyeron los mayores envíos de productos agrícolas tradicionales (51,7 %), en particular el café.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales crecieron 6,4 % interanual en febrero, impulsadas por un aumento de 6,9 % en los volúmenes exportados, reflejando el mayor dinamismo de la mayoría de sectores, indicó el banco emisor.

En ese rubro, destacaron las mayores ventas de arándanos (17,3 %), mangos frescos (21,9 %), pota congelada (123,2 %) y paltas (aguacates) frescas (53,4 %).

Asimismo, las exportaciones totales acumuladas hasta febrero último ascendieron a 18.781 millones de dólares, lo que representó un incremento de 37,6 % respecto al mismo periodo de 2025, explicado principalmente por el aumento de los precios (35,7 %).

En este periodo, las exportaciones tradicionales crecieron 49,5 %, mientras que las no tradicionales acumularon 3.700 millones de dólares, con un aumento de 3,9 %.EFE

mmr/pbc/nvm