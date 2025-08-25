Exportaciones salvadoreñas crecen un 7,3 % en el primer semestre de 2025 frente al de 2024
San Salvador, 25 ago (EFE).- Las exportaciones salvadoreñas crecieron un 7,3 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, totalizando 4.059,99 millones de dólares (3.488,75 millones de euros), según datos oficiales obtenidos este lunes.
Las cifras del estatal Banco Central de Reserva (BCR) indican que el monto alcanzado en los seis meses del año en curso es superior en 276,21 millones de dólares en contraste con los 3.783,78 millones de dólares de los meses pasados, equivaliendo al alza del 7,3 %.
En julio se registró el ingreso más alto con 641,67 millones de dólares, seguido del de mayo, con 606,14 millones de dólares, según los datos del BCR.
Del total de las exportaciones, 3.402,99 millones corresponden a la industria manufacturera, 467,12 millones provienen de la maquila y 52,12 millones de productos textiles.
Por su parte, las importaciones crecieron un 13,9 %, pasando de 9.132,51 millones de dólares en los primeros seis meses de 2024 a 10.401,83 millones en el semestre de 2025, una diferencia al alza de 1.269,32 millones de dólares.
Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.
El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el país al que más le compra El Salvador es a Estados Unidos. E
