Exportaciones uruguayas aumentan 9 % en enero con la carne bovina como principal producto

3 minutos

Montevideo, 2 feb (EFE).- Las exportaciones de bienes de Uruguay aumentaron un 9 % durante enero respecto al año anterior, luego de totalizar ventas al exterior por 955 millones de dólares, con la Unión Europea (UE) como el principal destino y la carne bovina como el principal producto.

Así lo indica el informe de Comercio Exterior publicado este lunes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que los principales sectores exportadores fueron el ganadero y el forestal.

La UE se ubicó como el primer destino de exportación en enero con ventas por 164 millones de dólares lo que representó un aumento interanual de 29 % y una participación de 16 % en las exportaciones totales de bienes.

La celulosa fue el principal producto a este destino, con alrededor de 82 millones de dólares, concentrando el 50 % del total de ventas al bloque y un aumento interanual del 44 %.

China fue el segundo destino de exportación, con ventas por 150 millones de dólares, lo que implicó una caída interanual de 3 % y una participación de 15 % en las exportaciones totales de bienes del mes

La carne bovina pasó a ser el principal producto exportado hacia ese mercado, con cerca de 58 millones de dólares y el 38 % del total.

Brasil se mantuvo como uno de los principales destinos en enero, con exportaciones por 146 millones de dólares, lo que implicó una caída interanual cercana al 15 % respecto a 2025.

Estados Unidos y Argentina completan los destinos de exportaciones uruguayas con 107 y 45 millones de dólares, respectivamente.

La carne bovina lideró las exportaciones de enero, consolidándose como el principal producto exportado. Las colocaciones alcanzaron los 218 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 8 % y una participación del 22 %.

La celulosa fue el segundo mayor producto exportado, con colocaciones por 186 millones de dólares seguida de los productos lácteos que se ubicaron en tercer lugar con colocaciones por 69 millones de dólares aunque se destaca un decrecimiento interanual del 10 %.

Los concentrados de bebidas y la madera y sus productos cierran la lista con exportaciones por 55 y 42 millones de dólares, respectivamente.

Según el informe de Uruguay XXI la primera semana de febrero está siendo marcada por la visita oficial que el presidente, Yamandú Orsi, encabeza a China al frente de una de las delegaciones políticas y empresariales más numerosas que haya viajado desde Uruguay al gigante asiático.

«Uruguay exporta al país asiático principalmente soja, celulosa y carne bovina, además de subproductos cárnicos, lana, madera y productos del mar. Desde China llegan vehículos, maquinaria, equipos eléctricos, productos electrónicos, químicos y fertilizantes, bienes que abastecen tanto al consumo como a la inversión», señala el documento.

Entre 2016 y 2025 las ventas a China pasaron de 1.800 a 3.500 millones de dólares. EFE

rmp/sbb