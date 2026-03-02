Exportaciones uruguayas aumentan 9 % en febrero y alcanzan los 1.025 millones de dólares

Montevideo, 2 mar (EFE).- Las exportaciones desde Uruguay aumentaron un 9 % en febrero con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.025 millones de dólares, aumento que se explica por una mayor venta de carne bovina, celulosa y concentrados de bebidas.

Así lo indicó el informe de Comercio Exterior publicado este lunes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añadió que en el acumulado del año las ventas al exterior subieron un 8 %.

China se ubicó como el primer destino de exportación con ventas a ese país por 168 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 4 % y una participación de 16 % en las exportaciones totales de bienes.

«El motor de este mercado fue la carne bovina, que explicó el 41 % del total exportado. Esto se explicó por un incremento del precio de 31 % respecto a febrero de 2025», señaló el documento.

También, añadió que la canasta exportadora hacia este destino se complementó con ventas de celulosa por 61 millones de dólares y de subproductos cárnicos por 18 millones de dólares. También se registraron desempeños positivos en rubros como la lana y los tejidos.

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 163 millones de dólares, lo que implicó una subida interanual de un 5 % y una participación de 16 % en las exportaciones totales de bienes del mes.

Dicho mercado, señaló el informe, estuvo impulsado por las exportaciones de vehículos, que aumentaron un 84 % y alcanzaron los 40 millones de dólares.

El tercer destino de exportación fue la Unión Europea (UE), que adquirió bienes uruguayos por 135 millones de dólares. Estos representaron un 13 % de las ventas del país suramericano.

El principal producto vendido hacia el bloque que recientemente rubricó un acuerdo con el Mercosur fue la carne bovina, con colocaciones por 49 millones de dólares. Esto marcó una disminución del 7 % en términos de valor.

En materia de productos, la carne bovina lideró las exportaciones del mes con ventas por 239 millones de dólares. El 33 % fue adquirido por Estados Unidos, el 28 % por China, el 23 % lo acumularon otros países y el 20 % lo adquirió la UE.

El segundo más vendido fue la celulosa, con colocaciones por 134 millones de dólares y el tercero fue el concentrado de bebidas, con ventas por 77 millones de dólares.

En esta oportunidad, el tema del mes del informe fue la relación de Uruguay y Singapur.

«En 2025 exportaron hacia Singapur 27 empresas por un monto total de 13,4 millones de dólares. Trece empresas grandes concentraron 10 millones de dólares, aproximadamente tres cuartas partes del total exportado. Estas firmas se concentraron principalmente en lácteos, concentrados de bebidas y frigoríficos», explicó el documento. EFE

