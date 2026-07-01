Exportaciones uruguayas caen un 4 % en junio y alcanzan los 1.307 millones de dólares

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Montevideo, 1 jul (EFE).- Las exportaciones desde Uruguay cayeron un 4 % en junio con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.307 millones de dólares en cifras que estuvieron lideradas principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y soja.

Así lo indicó el informe de Comercio Exterior publicado este miércoles por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añadió que de enero hasta junio, las solicitudes de exportación aumentaron 1 % en comparación con el año anterior.

La carne bovina fue el principal producto exportado en junio, con ventas por 251 millones de dólares y un crecimiento interanual de 11 %.

La celulosa fue el segundo producto de mayor valor exportado en junio, con ventas por 240 millones de dólares y un aumento de 4 %.

En tanto, la soja se ubicó en tercer lugar con ventas por 157 millones de dólares y un descenso interanual de 53%, una caída que el informe asocia a las «reducciones en el volumen sembrado y rendimiento de la plantación».

China fue el principal destino de exportación en junio con colocaciones por 294 millones de dólares, un 22 % del total exportado, pero con un descenso de 42 % respecto a junio de 2025.

Las ventas hacia este mercado se mantuvieron fuertemente concentradas en soja, celulosa y carne bovina, que explicaron en conjunto 85 % del total exportado al país.

Brasil se ubicó en segundo lugar entre los destinos de exportación de junio, con colocaciones por 179 millones de dólares, equivalentes al 14 % del total exportado y la Unión Europea se ubicó en tercer lugar con ventas por 175 millones de dólares equivalentes al 13 % del total, lo que presentó un aumento interanual de 20 %.

El informe también hace un relevamiento de los productos que ingresaron a la Unión Europea bajo preferencias arancelarias y de las solicitudes de utilización de los contingentes previstos en el acuerdo con el Mercosur.

El primer grupo está encabezado por el ingreso de 165,3 toneladas de frutas cítricas a la Unión Europea, así como 79,7 toneladas de exportaciones dentro de la categoría «otros productos de origen animal» (carne de animales de la especie caballar, asnal o mular).

Por otro lado, entre los productos sujetos a contingentes arancelarios, las mayores solicitudes de cupo correspondieron a la carne bovina, con 5.054 toneladas, al arroz, en 4.167 toneladas, y a la miel, en 908 toneladas. EFE

dcf/jrh