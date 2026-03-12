The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Exportadoras latinoamericanas se reúnen en Ecuador para analizar retos comerciales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 mar (EFE).- La ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la más poblada del país, será sede este jueves del cuarto Congreso Internacional de Mujeres en el Comercio Exterior, que reunirá a líderes del sector exportador latinoamericano para analizar los principales retos comerciales y construir una visión compartida de futuro para la región.

La jornada pondrá énfasis en la competitividad y acceso sostenible del sector exportador ecuatoriano a mercados internacionales, explorando la diversificación de destinos como herramienta de gestión del riesgo, así como la seguridad y la sostenibilidad como condiciones de acceso, explicó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), impulsora del evento junto a la Organización de Mujeres en el Comercio Internacional.

El encuentro también profundizará en el uso de inteligencia artificial y digitalización como ventajas competitivas para ganar mercados y reducir vulnerabilidades, e incluirá espacios sobre liderazgo empresarial, comunicación estratégica, resiliencia y herramientas digitales aplicadas a la competitividad exportadora.

La agenda contempla la participación de referentes regionales del sector, como Sandra Carvajal, gerente regional Caribe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex); Liz Soto Luna, directora de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex); y Giomar González, integrante del directorio de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex).

Entre los objetivos del evento está también promover la articulación entre liderazgos empresariales y gremiales, generando propuestas concretas que contribuyan al fortalecimiento del comercio exterior, así como al impulso de iniciativas que promuevan el liderazgo femenino en las cadenas exportadoras. EFE

cbs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR