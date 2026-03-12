Exportadoras latinoamericanas se reúnen en Ecuador para analizar retos comerciales

Guayaquil (Ecuador), 12 mar (EFE).- La ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la más poblada del país, será sede este jueves del cuarto Congreso Internacional de Mujeres en el Comercio Exterior, que reunirá a líderes del sector exportador latinoamericano para analizar los principales retos comerciales y construir una visión compartida de futuro para la región.

La jornada pondrá énfasis en la competitividad y acceso sostenible del sector exportador ecuatoriano a mercados internacionales, explorando la diversificación de destinos como herramienta de gestión del riesgo, así como la seguridad y la sostenibilidad como condiciones de acceso, explicó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), impulsora del evento junto a la Organización de Mujeres en el Comercio Internacional.

El encuentro también profundizará en el uso de inteligencia artificial y digitalización como ventajas competitivas para ganar mercados y reducir vulnerabilidades, e incluirá espacios sobre liderazgo empresarial, comunicación estratégica, resiliencia y herramientas digitales aplicadas a la competitividad exportadora.

La agenda contempla la participación de referentes regionales del sector, como Sandra Carvajal, gerente regional Caribe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex); Liz Soto Luna, directora de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex); y Giomar González, integrante del directorio de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex).

Entre los objetivos del evento está también promover la articulación entre liderazgos empresariales y gremiales, generando propuestas concretas que contribuyan al fortalecimiento del comercio exterior, así como al impulso de iniciativas que promuevan el liderazgo femenino en las cadenas exportadoras. EFE

