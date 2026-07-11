Exportadores de Ecuador crean una coalición para impulsar un acuerdo comercial con Japón

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Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) presentó la Coalición de Exportadores Ecuador–Japón, una iniciativa que busca acompañar técnicamente los esfuerzos del Gobierno para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica con el país asiático, informó este viernes el gremio.

La presentación oficial se realizó en el marco de la visita a Quito de representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal de ese país, quienes el jueves se reunieron con el presidente, Daniel Noboa, y con los ministros del sector económico y de la producción para explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

Los representantes de Fedexpor y las empresas que integran la coalición mantuvieron encuentros con la delegación japonesa, la Embajada de Japón en Ecuador y autoridades nacionales para «consolidar una hoja de ruta que permita ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países».

Para el presidente ejecutivo de Fedexpor, Xavier Rosero, Ecuador puede ser «un socio importante en la estrategia de seguridad económica y alimentaria de Japón», y aseguró que esta coalición «representa una relación de doble vía».

«Agrupamos a los principales exportadores de productos agroalimentarios premium hacia Japón, quienes a su vez son los mayores importadores de bienes de capital, insumos industriales y alta tecnología japonesa que moderniza nuestra producción local», añadió.

La coalición entregó una carta de presentación al presidente del Comité para Latinoamérica y el Caribe de Keidanren, en la que el sector exportador ecuatoriano expresó su compromiso de trabajar conjuntamente para identificar nuevas oportunidades comerciales y avanzar hacia un futuro acuerdo económico entre ambos países.

Fedexpor señaló que es «el momento más favorable de la relación bilateral en los últimos años», lo que ha sido impulsado por la visita que hizo el presidente Noboa a Tokio en agosto pasado y por la reciente creación del Comité Económico y Comercial Ecuador–Japón, que también tiene entre sus objetivos facilitar el diálogo con miras a un eventual acuerdo comercial.

El gremio reiteró que el nacimiento de esta coalición es «un paso estratégico para consolidar acciones de acercamiento empresarial y de autoridades públicas que faciliten el camino hacia un acuerdo comercial entre Ecuador y Japón».

«La importancia de la relación comercial ha alcanzado un monto cercano a los 1.000 millones de dólares, entre importaciones y exportaciones conjuntas. Para el sector exportador se identifica un potencial en más de 300 productos para el mercado japonés del ámbito alimentario», aseguró la federación. EFE

cbs/jrh