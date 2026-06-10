Exportadores de Ecuador se reúnen con compradores de Perú para crear alianzas comerciales

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Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- Productores y exportadores ecuatorianos se reúnen hasta este miércoles con compradores peruanos en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, para crear alianzas comerciales que les permita ingresar sus productos al mercado del vecino país.

El encuentro, organizado por el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones ecuatoriano (PRO ECUADOR), inició el martes como un espacio para «acercar la oferta exportable nacional a compradores estratégicos de la región y fomentar la creación de alianzas comerciales de largo plazo», informó este miércoles el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

La iniciativa reúne a representantes de Tiendas Mass Perú – Grupo Intercorp, una cadena líder de ‘hard discount’ en ese país, con empresas ecuatorianas que buscan ampliar su presencia internacional, diversificar sus mercados de destino y posicionar sus productos en nuevos canales de comercialización.

Más de 60 empresas de Ecuador participan en el encuentro, que, de acuerdo a la cartera de Estado, busca fortalecer los vínculos comerciales entre Ecuador y Perú, y generar nuevas oportunidades para la internacionalización de la oferta exportable nacional.

Los compradores peruanos pertenecen a los sectores de los alimentos procesados, bebidas, productos de limpieza, cuidado personal, lácteos y otros productos de consumo masivo.

«Este encuentro constituye una valiosa plataforma para promover la calidad, competitividad e innovación de la oferta ecuatoriana», señaló el Ministerio ecuatoriano. EFE

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