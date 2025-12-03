Exportadores de Ecuador y Perú cooperarán para buscar nuevas oportunidades de negocio

2 minutos

Lima, 3 dic (EFE).- Los principales gremios exportadores de Ecuador y Perú suscribieron en Lima un convenio de cooperación que supone una hoja de ruta para impulsar juntos el comercio exterior desde sus empresas, con intercambio de información, capacitación, asistencia técnica y promoción internacional conjunta.

Esta alianza entre la Asociación de Exportadores del Perú (Adex) y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) «busca convertir la cercanía histórica y económica de los dos países en más oportunidades de negocios en comercio e inversiones a largo plazo, más empresas exportando y más empleo formal», según señaló este miércoles en un comunicado el gremio ecuatoriano.

El objetivo de este memorando de entendimiento es que más empresas de ambos países encuentren oportunidades reales de negocio, consoliden encadenamiento y se proyecten a terceros mercados con mayor fuerza.

El acuerdo, suscrito por los presidentes de Adex, César Tello, y de Fedexpor, Xavier Rosero, contempla intercambio de información técnica, estadística y regulatoria sobre comercio exterior, programas conjuntos de formación y fortalecimiento de capacidades para empresas exportadoras y con potencial exportador.

Durante el acto de suscripción del convenio, el presidente de Fedexpor destacó la dimensión productiva de esta alianza y la relevancia creciente del mercado peruano para Ecuador.

“El comercio es el camino más inteligente hacia la integración y los exportadores podemos sumar capacidades para encontrar soluciones conjuntas a desafíos comunes. Son más de 1.500 millones de dólares en comercio bilateral y cerca de mil empresas que ya operan activamente en la comercialización de productos en ambos países», señaló Rosero.

«Las oportunidades de inversión en sectores productivos de alto potencial exportador pueden construir el camino hacia el crecimiento empresarial de Ecuador y Perú», agregó. EFE

