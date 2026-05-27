Exportadores mexicanos destacan dependencia de EE.UU. de México antes de negociaciones

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Ciudad de México, 27 may (EFE).- El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras, destacó este miércoles que Estados Unidos «depende mucho» de las exportaciones mexicanas, por lo que «no es fácil» que pueda sustituirlo por otro socio comercial.

«Al ser el principal socio comercial, no es fácil sustituirnos», dijo a los periodistas en Ciudad de México, un día antes de que los dos países comiencen este jueves una ronda de negociaciones bilaterales para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC).

Contreras, que participó en la cumbre anual de la asociación CEAPI, destacó que México es el principal socio comercial y el principal país proveedor de Estados Unidos, con una participación del 16 %, por encima de Canadá y China.

Añadió que la revisión del T-MEC ya estaba programada «y pactada en el mismo documento», y «no es que se esté anticipando» porque lo haya pedido «unilateralmente» el Gobierno de EE.UU.

Este jueves y viernes una delegación visitará Ciudad de México para la primera ronda de negociación bilateral con México, que incluirá conversaciones sobre seguridad económica y reglas de origen para productos industriales clave.

El 16 y 17 de junio, ambos países celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington, que incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones equitativas.

La tercera ronda tendrá lugar en la capital mexicana durante la semana del 20 de julio.

El T-MEC, que abarca el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Donald Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su compromiso con la actualización, pero Trump, que ha impuesto aranceles a sus socios, ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar. EFE

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