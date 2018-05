Este contenido fue publicado el 20 de mayo de 2018 11:00 20 de mayo de 2018 - 11:00

Gabriella Gerosa, en su estudio de Basilea.

(Rodrigo Carrizo Couto)

La artista Gabriella Gerosa es una de las estrellas nacientes del videoarte suizo. La creadora realiza su primera gran exposición individual en Madrid: ‘El Poder del Retrato’, en la galería Ivory Press.

Gabriella Gerosa podría ser considerada como uno de los secretos mejor guardados del arte contemporáneo suizo. Esta nativa del cantón Tesino vive y trabaja en un espacio mágico en el corazón de Basilea: la ErasmushausEnlace externo, una casa protegida donde el filósofo Erasmo de Rotterdam muriera el 12 de julio de 1536.

En este entorno, la creadora desarrolla su trabajo de videoarte en dos direcciones principales: el retrato y la naturaleza muerta. Dos formatos con amplia historia y tradición.

Peony

(Gabriella Gerosa)

Pero Gerosa, ganadora en 2013 del prestigioso Premio de Arte de la Fundación Keller WedekindEnlace externo para la promoción del arte contemporáneo figurativo suizo, produce unos cuadros digitales en los que una sutil respiración o un parpadeo crean una sensación de irrealidad. Retratos de gente común, o de figuras reconocidas como el arquitecto británico Lord Norman Foster y su familia. Una obra que ha influido de forma determinante en su carrera, como reconoce Gerosa en conversación con swissinfo.ch.

swissinfo.ch: Lo primero que sorprende, es que casi no existe información acerca de su trabajo. Háblenos de usted y su obra.

Gabriella Gerosa: Me gustaría destacar que soy una madre. Me importa mi trabajo artístico, pero para mí la familia es esencial. Comento esto porque no hay muchas mujeres artistas de éxito, y la mayoría de las que lo consiguen, no suelen tener familia ni hijos. Suele decirse que para hacer carrera hay que elegir entre el trabajo y la familia, pero yo quise quedarme con lo mejor de ambos mundos. Durante 20 años he trabajado en silencio. Pero ahora mis hijos son adultos y puedo dedicar más atención a mi carrera. En cuanto a la poca información acerca de mi trabajo, muchos de mis clientes y coleccionistas son personas que aprecian mucho la discreción.

swissinfo.ch: ¿Y cómo llega al arte?

G.G: Es algo que tuve claro desde la infancia. No tuve elección. Primero comencé con la escultura y la pintura, que son formatos clásicos. Luego llegó el vídeo como forma de expresión.

Young Girl_2 (Gabriella Gerosa)

swissinfo.ch: ¿Cómo explicaría la naturaleza de su trabajo a alguien que no lo conozca?

G.G: Lo esencial de mi obra pasa por la observación, la preparación, la planificación y la reflexión. Trabajo con piezas inconexas, como un gigantesco rompecabezas. El retrato ya está terminado en mi cabeza, incluso antes de empezar. Luego me convierto en una cazadora, para obtener lo que espero del sujeto. Soy como un animal; como un zorro que busca su presa.

swissinfo.ch: Si tuviera que hacer mi retrato, ¿por dónde empezaría?

G.G: Primero querría conocerle un poco, aunque no siempre tengo tiempo para esto. Trabajo con gente muy ocupada, y en general me veo obligada a hacer todo muy rápido. Pero aparte de mis retratos, también trabajo la naturaleza muerta. La ventaja es que los objetos no se mueven, no hacen preguntas, ni tienen prisa. (risas)

Stilleben Zitrusfrüchte

(Gabriella Gerosa)

swissinfo.ch: ¿Cuál es la diferencia?

G.G: Todo retrato es siempre una lucha. Es algo que queda claro observando la historia del arte. Es un delicado juego entre lo que es el modelo, lo que quiere revelar y cómo quiere ser percibido. Luego entra en escena lo que a mí me interesa mostrar de esa persona. Es interesante trabajar el retrato en este tiempo de obsesión con los ‘selfis’.

swissinfo.ch: A nivel técnico, ¿cómo explica su estilo?

G.G: Siempre utilizo luz natural y nunca muevo la cámara. La luz es parte del momento. Refleja a esa persona, en ese preciso instante, con una luz que no se repetirá. Mis retratos están a medio camino entre el ‘high tech’ y el clasicismo. Otra característica es que en mis retratos la ropa es intemporal. No puedes realmente identificar las prendas de vestir con una época determinada. Además, he estudiado en profundidad la historia del retrato a través de los siglos, y encuentro que hay elementos que se mantienen desde siempre. Cambian las técnicas, pero lo esencial se mantiene. Yo utilizo la técnica, pero no me obsesiona. Además, soy una persona muy tímida, prefiero observar.

swissinfo.ch: ¿Por eso el retrato como formato?

G.G: Sí. El retrato me permite comunicar de manera profunda con los modelos. De hecho, a menudo las personas retratadas se descubren a sí mismas de una manera inesperada. A veces me dicen: “Guau …nunca me hubiera imaginado así”. Da igual que la persona sea importante y poderosa, o un niño desconocido. El retrato nace de una buena química entre artista y modelo. Depende de la confianza. Y si esa confianza no aparece, el trabajo no sale bien.

swissinfo.ch: Su obra tiene una cualidad intemporal. Está impregnada de clasicismo. ¿Qué artistas le influyen?

Gabriella Gerosa nace en 1964, en Mendrisio (cantón Tesino) y ha sido ganadora de los Swiss Art AwardsEnlace externo en tres ocasiones. La videoartista vive y trabaja en Basilea y ha expuesto su trabajo en numerosos museos y galerías: Fundación Beyeler, Riehen (Suiza); Kunsthalle Basel; Germanisches Nationalmuseum, Núremberg; Staatliche Kunstsammlungen, Dresde, entre otras. Su obra forma parte de numerosos museos y colecciones privadas. Gerosa ha sido ganadora de los Swiss Art AwardsEnlace externo en tres ocasiones. ‘El Poder del Retrato’Enlace externo(a partir del 24 de mayo en la madrileña galería Ivory Press) es su primera exposición unipersonal en España. Fin del recuadro

G.G: Yo he estudiado con Pipilotti Rist, que es una de mis mejores amigas. Su obra me influye, aunque ella ha optado por un arte más político, más vistoso, más comprometido. Y me gusta mucho, pero no es mi camino. Yo me identifico más con el clasicismo del arte occidental. De hecho, cada vez que voy a Madrid paso la mitad del tiempo delante de los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado. Cuando era más joven, me influenció mucho también el videoarte de Bill Viola.

swissinfo.ch: En su carrera hay un antes y un después de su encuentro con el célebre arquitecto británico, Norman Foster, y su esposa, la española Elena Ochoa Foster. ¿Cómo los conoció?

G.G: Lady Elena Foster descubrió mi trabajo en una exposición en St. Moritz [renombrada estación alpina suiza, cantón de los Grisones] en 2008 y me contactó poco después. Me encargó una serie de retratos de su familia. Y gracias a ella conseguí otros encargos de coleccionistas y amigos suyos. Fue un momento de suerte. Lady Elena cree en mi trabajo, y así llegamos a esta muestra en Madrid.

swissinfo.ch: ¿La sesión de retratos con los Foster fue fácil?

G.G: La verdad es que Lord Foster no tenía muchas ganas de posar. Prefería irse a esquiar. Pero cuando Lady Elena quiere algo, siempre lo consigue. (risas) Ella me dio la oportunidad de ir a su casa y seleccionar la ropa para las sesiones del retrato. Algo muy inusual, que me permitió realmente plasmar lo que tenía en mente. Hoy Elena Foster es mi mentora, y puedo decir también que es mi amiga. Admiro su fuerza, su determinación y su talento.

swissinfo.ch: ¿Qué va a descubrir el público en su exposición de Madrid?

G.G: Van a encontrarse con una relectura contemporánea de una vieja tradición. Creo ser la única artista que en este momento está realizando este tipo de retratos. De hecho, la muestra se llama ‘The Power of the Portrait’ y ha sido comisariada personalmente por Lady Elena Foster. En este caso no serán retratos de celebridades, sino de gente común: niños, jóvenes, parejas, gemelos, etc.

