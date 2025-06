Exposición fotográfica denuncia en Bruselas la «emergencia médica» de los niños de Gaza

Bruselas, 26 jun (EFE).- Una exposición fotográfica al aire libre mostró diez imágenes con retratos de niños de Gaza este jueves en Bruselas para denunciar la «grave situación» de los menores en la ciudad, que «sufren una emergencia médica», e instar a los líderes europeos a cesar las relaciones comerciales con Israel.

Titulada ‘Míralos a los ojos’, la muestra quedó instalada en una plaza aledaña a la sede del Consejo Europeo, donde hoy se celebra una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que debatirán, entre otros temas, una eventual revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que regula el diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel.

La revisión vendrá marcada por las dudas del cumplimiento de Tel Aviv de los derechos humanos y por la escalada del conflicto en Irán después de que el país persa e Israel hayan intercambiado ataques diarios con misiles y drones desde la madrugada del 13 de junio y del alto el fuego entre ambos anunciado por Donald Trump.

«Lo que está pasando en Gaza es un intento de eliminar a la población (…) No se trata solo de llevar comida, los niños tienen una situación de emergencia médica, desnutrición aguda. Es necesario que estén en un hospital, que sean supervisados», afirmó a EFE el doctor Thaer Ahmad, que desde hace un año atiende a niños en hospitales de la ciudad.

Thaer expresó que desde su primera visita el año pasado la situación de los niños ha «empeorado notablemente» debido a, según contó, la falta de suministros por los impedimentos impuestos por el ejército israelí.

«No tenemos los recursos, no tenemos la capacidad. Y los médicos que hay allí ya están tan sobrecargados que es ridículo pedirles que hagan más de lo que pueden. Por lo tanto, se trata de una catástrofe de salud pública. No es solo que no haya comida en los mercados. Es lo que les está haciendo a estos niños. Están perdiendo años de vida y sufriendo consecuencias irreversibles en su desarrollo mental, su crecimiento físico y su sistema inmunológico», subrayó.

Por todo ello, la exposición buscó representar con retratos gigantes acompañados de frases como «Gaza’s children are being starved» (A los niños de Gaza se les está matando de hambre) a los «71.000 niños en riesgo de hambruna» en la localidad, según informó en un comunicado ‘Avaaz’, la asociación responsable de la iniciativa.

«Creemos que las historias de Gaza son, a menudo, solo números para la gente. Pero no es así, hay historias de niños reales que están sufriendo. Por eso pensamos que teníamos que traer sus rostros, sus historias aquí, para que los líderes vieran que son solo niños, como sus hijos, como los nuestros, como los míos. Tenemos que verlo, porque si vemos la humanidad, ya no podemos mirar hacia otro lado», explicó a EFE Christoph Schott, miembro de ‘Avaaz’.

En consecuencia, instó a los líderes europeos a cesar «el trato económico especial a Israel, mientras que los niños sufran así, mientras bombardeen hospitales y los niños sigan muriendo de hambre en Gaza».

«Esperamos que hoy los jefes de Estado se pronuncien, porque cada día y cada minuto que estamos aquí sentados, otro niño puede ser asesinado. Hay niños en hospitales. No tienen más comida, no tienen más fórmula para bebés. Y los líderes están aquí hablando de ello, criticando a Israel, pero no es suficiente», añadió.

Además, a su juicio, la acción de los líderes debe ser «suficiente» e «inmediata», debido a que, consideró, de tratarse de una situación que sufriesen los niños europeos, la actuación «sería diferente».

«Pero ¿por qué no actuamos de forma inmediata? Porque no son niños de Europa. Y es por eso que pensamos en hacer esta iniciativa, para concienciar y para, con suerte, transmitir a estos líderes un sentido de urgencia», concluyó. EFE

